Узбекистан и Индия за пять лет увеличили торговый оборот в два раза

2018-04-24 09:15 | www.trend.az | 7

23 апреля 2018 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в Пекине с визитом, встретился с Министром иностранных дел Республики Индия Сушмой Сварадж. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-индийской повестки дня, отметив новые динамику и позитивные тенденции в двусторонних отношениях. По итогам 2017 года взаимная торговля составила 323,6 миллиона долларов США, что почти в два раза больше, чем пять лет назад.

Министры обменялись мнениями относительно хода подготовки к предстоящему государственному визиту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, подтвердив взаимную заинтересованность в его успешных итогах.

На встрече рассмотрены предложения по проведению очередного раунда межмидовских политических консультаций, заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом.