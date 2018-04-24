Ветер унес девочку вместе с воздушным замком - ребенок погиб

2018-04-24 09:30 | www.oxu.az | 8

Семилетнюю Саммер Грант унесло вместе с надувным замком на ярмарке в английском графстве Эссексе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Mirror, во время сильного порыва ветра отец девочки мог только смотреть, как сооружение катится вниз по холму вместе с его дочерью.

Во время происшествия мужчина кричал: «Там моя дочь!» и пытался ее догнать. Однако остановить замок ему так и не удалось. Замок прокатился 300 метров и врезался в забор. От полученных травм Саммер скончалась.

В гибели девочки обвиняют владельцев ярмарки Уильяма и Шелби Терстон. Именно они слабо закрепили сооружение, несмотря на штормовое предупреждение. Супруги объяснили, что во время сильного ветра они хотели убрать замок и перед этим разрешили погибшей девочке поиграть пару минут.

Уильяму и Шелби предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности и невыполнении служебных обязанностей. Супруги отрицают вину и обращают внимания на то, что Уильям пытался догнать замок и спасти девочку. Они уверены, что гибель Саммер стала результатом несчастного случая.

Али Мамедов

