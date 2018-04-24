Казахстан планирует за девять лет увеличить число фермерских хозяйств в пять раз

2018-04-24 09:27 | www.trend.az | 7

Первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев рассказал об основных преимуществах предлагаемой Минсельхозом Программы развития мясного животноводства на 2018-2027 годы, передает во вторник МИА «Казинформ».

«На сегодня все необходимые ресурсы для развития данной отрасли достаточны, площади пастбищных земель - 180 миллионов гектаров, по этому показателю мы занимаем пятое место в мире. Площадей пастбищ достаточно для увеличения скота в 2 раза. Имеются водные ресурсы для орошения 2 миллионов гектаров земельных угодий, в сельской местности проживает 50% населения. Это означает, что большинство сельских жителей в рамках программы будет обеспечены работой», - сказал он на заседании Правительства.

По словам А. Евниева, программа позволит получить ряд преимуществ для отрасли в целом.

«Реализация программы позволит создать новый класс фермеров-животноводов и обеспечить в рамках программы рост фермерских хозяйств с 20 тысяч до 100 тысяч, обеспечение рабочими местами от 100 тысяч до 500 тысяч сельских жителей, наращивание численности КРС с 7 до 15 миллионов, наращивание производства баранины и говядины - с 600 тысяч тонн до 1,6 миллиона тонн, увеличение экспортной выручки - до 2,4 миллиарда долларов, повышение производительности труда на 1 работника - с 1 тысячи до 8 тысяч долларов», - отметил А. Евниев.

Он также подчеркнул, что фермерские хозяйства будет являться основой модели производства в рамках программы.