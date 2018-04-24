В результате землетрясения в Турции ранены 13 человек – СМИ

2018-04-24 09:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в турецкой провинции Адыяман на западе страны получили ранения 13 человек, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что состояние пострадавших оценивается как нормальное.

Согласно данным СМИ, сегодня из-за последствий землетрясения в провинции Адыяман отменены занятия в учебных заведениях.

Отметим, что сегодня утром в провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр подземных толчков располагался в 115 километрах к северо-западу от города Газиантеп. Очаг залегал на глубине десяти километров.