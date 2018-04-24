Арабы устроили свадебную стрельбу в Израиле - ВИДЕО

2018-04-24 09:46 | www.oxu.az | 7

Израильская полиция арестовала араба-бедуина из-за стрельбы из машин в честь его свадьбы.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC News.

Видео было размещено в Facebook 22 апреля.

На кадрах видно, как мужчины в черных масках стреляют из автомобилей в воздух во время поездки по населенному пункту Сегев-Шалом в пустыне Негев. Один внедорожник в какой-то момент выезжает на тротуар и едет по нему.

Полиция арестовала жениха в день публикации ролика. Полицейские также продолжают разыскивать других участников инцидента. Отмечается, что для допроса задерживались еще два человека, а автомобили были конфискованы.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в связи с инцидентом указал, что борьба с незаконным оружием - главный приоритет ведомства.

В комментариях под видео пользователи поздравили пару. При этом они указали, что подобное поведение - обычное дело для бедуинов и норма на свадьбах. Другие же подчеркнули, что нельзя ставить под угрозу окружающих, и предложили использовать для эффектности не оружие, а фейерверки.

Некоторым юзерам показалось, что они видят кадры с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Они также добавили, что украденное или незаконно приобретенное оружие - серьезная проблема, приводящая к росту преступности и терроризму.

В Израиле насчитывается около 200 тысяч арабов-бедуинов. Они потомки около 11 тысяч человек, проживавших в пустыне Негев в момент создания Израиля в 1948 году, отмечает BBC News.

А.Мамедов

