Президент Армении: У народа не было веры в будущее

2018-04-24 09:59 | www.oxu.az | 7

К народным волнениям в Армении привели отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности.

Об этом, как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, заявил президент Армении Армен Саркисян.

Он также отметил, что ценит решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.

В Ереване с 13 апреля проходили массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства. В понедельник, 23 апреля, Саргсян объявил об отставке.

Али Мамедов

