Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию

2018-04-24 09:38 | www.trend.az | 7

Целый ряд стран взял курс на развал Сирии, США, в частности, вопреки своим заявлениям, не намерены покидать территорию САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое "Исламское государство"", — заявил Лавров на полях заседания Совета глав МИД ШОС, которое прошло в Пекине.

По его словам, "вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента (Дональда) Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить".