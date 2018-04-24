Официальный курс маната к мировым валютам на 24 апреля

2018-04-24 09:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0763 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.