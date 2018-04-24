Армения освободилась от лишившего ее развития военного преступника Саргсяна - главред газеты

2018-04-24 09:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Армянский народ после отставки военного преступника Сержа Саргсяна, виновного в гибели тысяч безвинных людей, должен прислушаться к голосу разума, предпринять реальные шаги для восстановления мира и безопасности в регионе, освободить азербайджанские земли от оккупации. Об этом сказал Trend главный редактор "Халг газети", заслуженный журналист Азербайджана Гасан Гасанов.

Гасанов отметил, что армянский народ, наконец, освободился от военного преступника Саргсяна, лишившего Армению развития, в том числе участия в международных проектах.

"Саргсян совершил множество кровавых преступлений, будучи одним из главных виновников возникновения нагорно-карабахского конфликта. Он подверг армянский народ многочисленным бедам, создав свое правительство на крови и насилии", - сказал он.

Гасанов отметил, что в результате всего этого клан Саргсяна получил серьезный удар от армянского народа, начавшего жесткую акцию протеста.

"Оккупационный режим должен ответить за свои преступления, пролитую кровь. Вооруженные силы Армении должны покинуть оккупированные азербайджанские земли, должна быть обеспечена территориальная целостность Азербайджана, в регионе должны воцариться мир и спокойствие", - сказал он.

Также он отметил, что политика, проводимая Азербайджаном на протяжении многих лет, приносит свои плоды, все международные организации признают территориальную целостность страны.

"Ни для кого не секрет, что азербайджанская армия в настоящее время стоит в одном ряду с сильными армиями мира, оснащена самым современным вооружением и в состоянии за короткое освободить свои земли. Но руководство Азербайджана пока отдает преимущество мирным переговорам, не желая, чтобы в регионе вновь вспыхнула война. Армения, освободившаяся от оккупационного режима, режима кровавой хунты, наконец, может спокойно вздохнуть. Армянский народ должен ценить гуманистическую позицию Азербайджана, и предпринять шаги для освобождения азербайджанских земель без кровопролития. В противном случае, Азербайджан освободит свои земли любой ценой", - сказал Гасанов.

Отметим, что с 13 апреля в Армении проходили акции протеста против назначения Сержа Саргсяна премьером-министром. 23 апреля Саргсян подал в отставку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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