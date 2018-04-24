На линии фронта состоится мониторинг

2018-04-24 10:15 | www.oxu.az | 6

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 25 апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Саймон Тиллер.