Адвокат рассказал о первой встрече с задержанным экс-депутатом Гусейном Абдуллаевым

2018-04-24 09:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Турции бывший депутат Милли Меджлиса Гусейн Абдуллаев, который накануне был доставлен в Азербайджан, привлечен к следствию. Об этом сказал Trend во вторник адвокат Абдуллаева.

"В настоящее время в отношении моего подзащитного ведутся следственные действия, которые начаты с 23 апреля. Я уже встретился с ним. В ближайшие дни Абдуллаев будет переведен в следственный изолятор", - сказал адвокат.

Отметим, что в 2012 году против Гусейна Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от налогов в крупном размере).