АБР выделит крупный кредит Азербайджану

2018-04-24 10:26 | www.oxu.az | 5

Азиатский банк развития (АБР) в среднесрочной перспективе планирует кредитовать в Азербайджане проекты в сфере транспорта, энергетики, развития частного сектора и повышения эффективности управления в госсекторе.

Как передает Oxu.Az, согласно бизнес-плану на 2018-2020 гг, АБР готов предоставить кредиты на сумму 900 млн долларов на проекты в Азербайджане:

«Банк также в среднесрочной перспективе планирует изыскать возможности для участия в финансировании проектов в сфере торговли, финансирования малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры.

Кроме этого, мы планируем оказывать консультации правительству Азербайджана по различным направлениям с целью содействовать инклюзивному росту экономики».

Отметим, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение стране кредитов, грантов и технической помощи на сумму 4,61 млрд долларов.

Л.А.

