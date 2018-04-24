Прикаспийские страны обсуждают в Ашхабаде соглашение в области транспорта

2018-04-24 09:52 | www.trend.az | 4

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде проходит очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, цель которого - согласование проекта соглашения о сотрудничестве в области транспорта, сообщает во вторник государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

В мероприятии принимают участие руководители и специалисты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Мероприятие организовано министерством иностранных дел Туркменистана, государственной службой морского и речного транспорта и государственным предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте страны.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов, связанных с региональной координацией мультимодальных перевозок – с тем, чтобы обеспечить их взаимодополняемость и высокую конкурентоспособность, разработкой технологических схем взаимодействия различных видов транспорта, а также синхронизацией таможенного законодательства, тарифной политики, упрощением процедур оформления транзитных грузов.

В информации сказано, что в рамках подготовки очередной встречи на высшем уровне глав прикаспийских государств экспертами проведена большая работа практически по всем ключевым направлениям сотрудничества на Каспийском море.