ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

2018-04-24 09:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Саймон Тиллер.