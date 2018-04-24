Шойгу: Боевики ИГ перебираются в другие регионы

2018-04-24 10:40 | www.oxu.az | 5

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что после разгрома боевики «Исламского государства» перемещаются из Сирии и Ирака в Центральную и Юго-Восточную Азию.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«После разгрома так называемого «Исламского государства» боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки», - сказал Шойгу на встрече министров обороны стран ШОС.

Он отметил, что боевики часто используют современные средства поражения, в том числе БПЛА.

«Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран.

Применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия», - добавил Шойгу.

Али Мамедов

