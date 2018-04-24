МИД Таджикистана принял участие в заседании СМИД ШОС

2018-04-24 09:55 | www.trend.az | 4

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 23 апреля принял министров иностранных дел государств-членов ШОС и руководителей постоянно действующих органов Организации. Во встрече, которая прошла в рамках СМИД ШОС в Пекине, принял участие министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов, сообщает во вторник «Азия-Плюс» со ссылкой на департамент информации МИД РТ.

Во время встречи Си Цзиньпин отметил, что за 17 лет своего существования ШОС преодолела необыкновенный путь развития и превратилась во влиятельную комплексную региональную организацию.

В настоящее время в рамках ШОС стабильно продвигается сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности, внешних связей и институционального строительства.

Он подчеркнул, что китайская сторона рассматривает содействие развитию ШОС как один из приоритетов внешней политики страны. Китайская сторона готова вместе со всеми странами-участницами организации поддерживать друг друга в политической сфере, обеспечивать безопасность и стабильность в регионе, повышать уровень координации, углублять сотрудничество в рамках "Пояса и пути", создать механизм регионального экономического сотрудничества и расширить гуманитарные обмены.