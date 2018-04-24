Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Карабахе

2018-04-24 10:48 | www.oxu.az | 8

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении А. Гутерриша.

«Пользуясь случаем, Генеральный секретарь хотел бы присоединиться к недавнему призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, адресованному всем сторонам, не допустить возможной эскалации вдоль контактной линии и активизировать усилия по поиску мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении.