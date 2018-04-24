Режим прекращения огня был нарушен 113 раз

2018-04-24 10:58 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 113 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, Агбулаг, Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского и Гядабейского районов.



Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган и Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.