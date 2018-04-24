Израиль атаковал огневую точку в Сирии в ответ на перелет снаряда

2018-04-24 10:16 | www.trend.az | 7

Израильские войска атаковали огневую точку на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда минометный снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Трансграничный обстрел военные признают случайным перелетом в ходе боев сирийских правительственных сил с отрядами оппозиции, но все равно называют недопустимым посягательством на израильский суверенитет.

"Ранее сегодня минометный снаряд упал рядом с пограничным забором в северной части Голанских высот… В ответ Армия обороны Израиля атаковала артиллерийское орудие в районе, откуда велся огонь", — говорится в сообщении пресс-службы.