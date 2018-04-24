Поддерживаемый McDonald's клуб сохранил титул чемпиона - ФОТО

2018-04-24 11:00 | www.oxu.az | 7

Завершился 25-й чемпионат Республики по баскетболу среди мужчин.

Как передает Oxu.Az, на финальном матче 21 апреля команда NTD, одержав победу над всеми соперниками, завоевала самый высокий титул страны - чемпиона Республики.

Команда NTD, средний возраст игроков которой составляет 20 лет, существует с 2001 года и уже попробовала свои силы в ряде международных соревнований, одержав несколько значительных побед.

Главный тренер команды Таир Бахшиев является бывшим игроком команды. Он отмечает, что гордится высокими достижениями своей команды и ждет от нее новых побед.

В течение 17 лет команда NTD 11 раз выступала на чемпионате Республики и стала восьмикратным чемпионом.

Двадцатилетние спортсмены будут представлять нашу страну на чемпионате Европы в Болгарии. В числе наших соперников на соревнованиях - представители Беларуси, Латвии, Бельгии и Македонии.

Необходимо отметить, что McDonald’s Азербайджан всегда уделяла особое внимание спортивным событиям. Постоянно поддерживая международные спортивные мероприятия, компания регулярно проводит различные акции, связанные со спортом.

«Мы всегда поддерживаем нашу команду и гордимся ее достижениями. От всей души желаем всем азербайджанским спортсменам успехов и хотим видеть флаг нашей страны, гордо развевающийся на международных аренах», - отметили в компании.