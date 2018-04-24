«Бакинский марафон-2018» вызвал большой интерес молодежи и зарубежных участников (ФОТО)

2018-04-24 10:17 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева 13 мая пройдет третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!», сообщает Trend.

Эксклюзивным партнером проекта «Бакинский марафон-2018», нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom. Марафон организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. Проект будет реализован компанией Sport Marketing Group (SMG). «Бакинский марафон-2018» протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

В преддверии знаменательного события идет активная подготовка к марафону, регистрация азербайджанских и зарубежных участников. Традиционно большой интерес Бакинский марафон вызвал у молодежи.

Тогрул Бабазаде, 18-летний студент Азербайджанского государственного экономического университета, волонтер «Бакинского марафона-2018»: «Бакинский марафон служит пропаганде спорта, здоровья и единства. Это настоящий спортивный праздник для молодежи, которая может испытать себя в нелегком соревновании, в честном соперничестве и дружеской атмосферы».

Мунасиб Алиев, 19-летний студент Бакинского славянского университета, участник «Бакинского марафона-2018»: «В марафоне приму участие во второй раз. В прошлом году участвовал в Гянджинском марафоне, который был также организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева, с участием более 11 тысяч человек. Марафоны в Баку и Гяндже объединяют людей независимо от социального статуса и возраста, а рост числа участников свидетельствует о том, что в Азербайджане есть большой интерес к спортивным мероприятиям».

Хилала Асланлы, 20-летняя студентка Азербайджанского университета языков, участница «Бакинского марафона-2018»: «Я занимаюсь плаванием и впервые попробую свои силы в марафоне. Мои друзья уже принимали участие в марафонах, и от них слышала много интересного и увлекательного. Бакинский марафон призывает людей к здоровому образу жизни, укрепляет дружбу между народами. Спасибо организаторам за организацию такого спортивного праздника».

Директор компании Sport Marketing Group Аяз Ахмедов отметил, что Фонд Гейдара Алиева вносит большой вклад в обеспечение массовости и развитие спорта в нашей стране, пропаганде здорового образа жизни, объединении людей вокруг благородных идей.

«Азербайджан известен в мире как спортивная страна и проведение третьего Бакинского марафона является знаменательным событием в спортивной жизни страны, которое приобрело международный и массовый масштаб. Стратегическая цель - превращение Бакинского марафона в одно из престижных спортивных мероприятий и стимулирование участия в нем иностранных спортсменов и гостей. Его миссия заключается также в создании новой культуры в истории азербайджанского спорта. В Бакинском марафоне принимают участие спортсмены из многих стран мира, представители посольств и иностранных компаний, особенно радует большой интерес со стороны нашей молодежи. Год от года количество участников увеличивается. В будущем мы планируем провести в Баку полный марафон на дистанцию в 42 километра», - сказал Аяз Ахмедов.

Процесс регистрации, начавшийся 7 марта, продлится до 5 мая. В марафоне может принять участие любой человек в возрасте старше 16 лет – граждане Азербайджана и других стран. Фан-зона соревнований будет организована на Бакинском олимпийском стадионе. Здесь планируются специальные программы для участников, а также детей, проведение соревнований.