Оппозиционные партии Турции могут выдвинуть кандидатуру Абдуллаха Гюля на президентские выборы

2018-04-24 10:23 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Оппозиционная Народно республиканская партия (CHP) и İYİ Parti могут выдвинуть кандидатуру экс-президента Абдуллаха Гюля на пост президента Турции в качестве единого кандидата, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в конце этой недели CHP и «İYİ Parti» объявят кандидатуру Гюля на пост президента.

Напомним, что сам Абдуллах Гюль все еще не прокомментировал эту информацию.

Ранее лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.