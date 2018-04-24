Состоялось заседание FMCG комитета Caspian European Club

2018-04-24 11:01 | www.apa.az | 6

Состоялось заседание FMCG комитета Caspian European Club.

В ходе заседания, под председательством главы FMCG комитета, директора по поддержке бизнеса Veyseloglu Group Ильгара Нури, руководители и представители компаний сектора FMCG обсудили проблемы с которыми сталкиваются компании, а также пути их решения. Данные предложения будут изучены юридическим комитетом Caspian European Club, после чего, они будут направлены в соответствующие государственные структуры. Также на мероприятии принял активное участие первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По итогам обсуждения в рамках рабочих групп с государственными структурами, будет подготовлен специальный отчет и пакет предложений для предоставления президенту Азербайджанской Республики, председателю Caspian European Club Ильхаму Алиеву. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот. Председателем Caspian European Club является президент Ильхам Алиев.