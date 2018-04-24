На госгранице Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2018-04-24 11:02 | www.apa.az | 5

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Саймон Тиллер.