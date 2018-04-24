Новый глава комитета представлен коллективу

2018-04-24 11:19 | www.oxu.az | 7

Глава Администрации президента Рамиз Мехтиев представил нового председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Самира Нуриева коллективу.

Как сообщили Oxu.Az в комитете, в своем выступлении С.Нуриев порекомендовал своим новым подчиненным работать лучше и действовать профессионально.

Отметим, что С.Нуриев был назначен главой Госкомитета по градостроительству и архитектуре распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 апреля 2018 года. До этого назначения он был председателем Правления Государственного агентства жилищного строительства.

Прежний председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Аббас Алескеров скончался 18 февраля этого года.