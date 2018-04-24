АБР в 2018-2020 годы предоставит кредиты на сумму 900 млн. долларов для проектов в Азербайджане

2018-04-24 11:06 | www.apa.az | 7

Азиатский банк развития (АБР) в среднесрочной перспективе планирует кредитовать в Азербайджане проекты в сфере транспорта, энергетики, развития частного сектора и повышения эффективности управления в госсекторе.

Как передает АПА-Экономикс, согласно бизнес-плану на 2018-2020 годы, АБР готов предоставить кредиты на сумму 900 млн. долларов на проекты в Азербайджане: «Банк также в среднесрочной перспективе планирует изыскать возможности для участия в финансировании проектов в сфере торговли, финансирования малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры. «С целью улучшения управления в госсекторе, АБР планирует оказывать Азербайджану содействие в повышении прозрачности экономики, улучшения взаимодействия государства с частным сектором», - отметили в банке.

АБР, в частности, продолжить уделять особое внимание развитию транспортных коридоров, содействовать расширению использования возобновляемых источников энергии, улучшения энергораспределительной сети. «АБР также продолжит помощь в развитии современной городской инфраструктуры в Азербайджане для диверсификации экономики и улучшения условий жизни», - подчеркнули в банке.

Отметим, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение стране кредитов, грантов и технической помощи на сумму 4,61 млрд. долларов.