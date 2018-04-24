Обнародован состав сборной Азербайджана для участия в чемпионате Европы

2018-04-24 11:28 | www.apa.az | 7

Сегодня состоялась открытая тренировка для прессы сборной Азербайджана по греко-римской борьбе. Как сообщает apasport.az, после окончания тренировочного процесса, проведённого в Олимпийском центре борьбы в Баку, был обнародован состав нашей сборной для участия в чемпионате Европы, стартующем 30-го апреля в Каспийске (Россия).

Наша команда выступит в самом представительном турнире континента в полном составе. Главный тренер Шабан Донат предоставит шанс на чемпионате Европы Эльденизу Азизли (55 кг), Мураду Мамедову (60 кг), Талеху Мамедову (63 кг), Эмину Мухтарову (67 кг), Расулу Чунаеву (72 кг), Эльвину Мюрсалиеву (77 кг), Рафику Гусейнову (82 кг), Исламу Абасову (87 кг), Орхану Нуриеву (97 кг) и Тюрмену Эюбову (130 кг).

Отметим, что борцы греко-римским стилем будут соревноваться 3 дня. После этого на ковёр выйдут борцы вольным стилем – женщины и мужчины. В чемпионате ожидается участие 450 спортсменов из 35 стран.