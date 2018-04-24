Подробности теракта в Торонто: выявлен армянский след

2018-04-24 11:21 | www.oxu.az | 7

Поступают подробности относительно инцидента в канадском Торонто. Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Водитель фургона направил автомобиль на людей в районе Северный Йорк. Глава департамента полиции заявляет, что, по первоначальным данным, водитель действовал осознанно, а потому происшествие квалифицируют как террористический акт.

Резонанс этому событию придает тот факт, что в Торонто проходит встреча глав МИД так называемой G7.



Известно о том, что 10 человек погибли и еще 15 получили ранения, их них не менее пяти находятся в критическом состоянии, двое раненых – в тяжелом.

Среди погибших при наезде автомобиля в Торонто – женщина с ребенком. Он находился в коляске в тот момент, когда злоумышленник направил на пешеходную зону свой фургон.

События развивались так: белый фургон выехал на тротуар, начал переворачивать торговые точки и давить людей. Водитель был задержан лишь через полчаса после того, как стало известно о первых погибших и раненых.

Подозреваемым является канадский армянин Алик Минасян, 25-летний житель пригорода Торонто. В его аккаунте социальной сети указано, что он студент одного из местных колледжей. Именно он находился за рулем фургона.

Из сообщения полиции: «Установлено, что подозреваемый не входит в какую-либо террористическую организацию».

При этом и о мотивах подозреваемого не сообщается.

Автомобиль подозреваемым был взят в аренду за несколько часов до совершения преступления. Фирма, предоставляющая услуги аренды автомобилей, заявила, что готова всячески содействовать расследованию.

Али Мамедов

