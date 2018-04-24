Нефть дорожает на опасениях санкций США против Ирана

2018-04-24 10:36 | www.trend.az | 5

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в ожидании решения США по санкциям против Ирана, а также на фоне высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 74,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 68,94 доллара за баррель. В понедельник цена на Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Опасения возврата санкций США против Ирана поддерживают нефтяные котировки. По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Рейтер, новые санкции против Тегерана "могут привести к удорожанию нефти в пределах пяти долларов за баррель".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.