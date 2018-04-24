Интервью с ясновидящим-насильником – ВИДЕО

2018-04-24 11:32 | www.oxu.az | 6

Съемочная группа передачи «Olar? Olmaz!» на телеканале Space взяла интервью у ясновидящего, предположительно изнасиловавшего 46 девушек.

Как передает Oxu.Az, ясновидящий обвинил во всем свою девушку, которая оклеветала его в отместку за измену:

«Я три месяца как прибыл в Азербайджан. Как за это время я бы успел изнасиловать столько девушек? Мы были любовниками, я ей изменил, и она в ответ оклеветала меня.

У нас разница в возрасте. Она младше меня на 20 лет. Мы познакомились в «Instagram». Имеется переписка. Никто из близких девушки не встречался со мной. Она требует у меня 5000 манатов, чтобы отозвать заявление.

Отметим, что сегодня в 19:50 в эфир выйдет очередное заявление ясновидящего.

Пярвиз Гусейн

