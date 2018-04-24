Товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 50%

2018-04-24 10:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил почти 600 миллионов долларов, что на 50,2 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом, по информации узбекских СМИ, в ходе пресс-конференции, посвященной проведению в Ташкенте первой международной промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, сообщил заместитель торгового представителя России в Узбекистане Леонид Покровский.

По его словам, в последние годы можно отметить интенсификацию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, увеличение взаимного интереса предприятий различных секторов экономики.

«Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента. В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и составил почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт — на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов», — отметил Покровский.

Заместитель торгового представителя также добавил, что основную долю в структуре российского экспорта в Узбекистан составляют металлы, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машинное оборудование, транспортные средства, минеральные продукты и продовольственные товары. В свою очередь республика поставляет в Россию текстильную продукцию, обувь, машины и оборудование, продовольственные товары, металлы и изделия из них.

Среди положительных факторов, повлиявших на такое взрывное развитие торговли, Покровский выделил либерализацию налогового, таможенного и валютного законодательства, а также оптимизацию торгово-экономического сотрудничества на региональном уровне.