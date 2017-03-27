Диана Гаджиева рассказала о своем участии на "Евровидении-2017"

2017-03-27 16:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На официальном сайте международного песенного конкурса "Евровидение" опубликована статья, посвященная представительнице Азербайджана на конкурсе в этом году, певице Диане Гаджиевой, сообщает Trend Life.

В материале отмечено, что музыкальные критики высоко оценивают оригинальность и атмосферный вокал Дианы Гаджиевой (сценический псевдоним Dihaj). Авторами композиции Skeletons, с которой Диана Гаджиева выступит на конкурсе, являются композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман.

"Интересный аспект моего выступления – в непохожести, это касается и слегка провокационного названия композиции, и номера, который зрители увидят в мае. Я хочу показать аудитории "Евровидения", что не имеет значения, насколько вы отличаетесь и альтернативны, вас могут услышать и увидеть зрители со всего мира", - отметила Диана Гаджиева в интервью.

По словам вокалистки, она понимает, что не является типичной певицей для "Евровидения".

"Для меня "Евровидение" - это способ завоевать новую аудиторию во многих странах. Если исполнитель серьезно настроен на профессиональное развитие, то нельзя игнорировать такую прекрасную возможность получить опыт и общаться с аудиторией", - говорит она.

Напомним, что финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве (Украина) 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая. Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева выступит в первой части первого полуфинала конкурса.

(Автор: Джани Бабаева )