Министр финансов Грузии встретился с представителями финансовых институтов в Вашингтоне

2018-04-24 11:02 | www.trend.az | 6

Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе в Вашингтон встретился с представителями международных финансовых институтов и инвестиционных компаний в рамках весенних встреч, которые ежегодного организовываются Международным валютным фондом и Всемирным банком, передает Грузия Online.



Подытоживая прошедший 20-22 апреля визит, министр финансов заявил, что представители Всемирного банка, Международного валютного фонда, Международной финансовой корпорации и Европейского инвестиционного банка выразили полную поддержку недавно озвученным финансовым реформам в Грузии, которые ставят своей целью развитие малого и среднего бизнеса.



«Грузия движется от страны реформатора по направлению страны исполнителя», - заявил исполнительный директор Всемирного банка Фрэнк Хемскерк, который приветствовал его приглашение в Грузию со стороны Бахтадзе.



В ходе визита министр финансов встретился также с представителями Генерального директората Европейской политики соседства и расширения, рейтинговой компании Moody’s, представители Корпорации вызовов тысячелетия, а также федеральным президентом Швейцарской конфедерации, министром экономики, образования и исследований Иоганном Шнайдер-Амманном.

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