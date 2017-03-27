Беларусь отмечает позитивную динамику сотрудничества с Болгарией

2017-03-27 16:45 | www.trend.az | 3

Беларусь отмечает позитивную динамику сотрудничества с Болгарией. Об этом говорится в поздравительном послании, которое белорусский министр иностранных дел Владимир Макей направил в адрес главы болгарского внешнеполитического ведомства Ради Найденова по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили Белта в пресс-службе МИД Беларуси.

Поздравительное послание было передано болгарской стороне во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии Владимира Воронковича с заместителем министра иностранных дел Болгарии Любомиром Ивановым. "В послании министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея подчеркивается позитивная динамика развития двусторонних политических контактов, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, региональных и гуманитарных связей", - отметили в пресс-службе.

Белорусский посол и замминистра иностранных дел Болгарии обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в международных организациях. "Стороны обменялись мнениями о перспективах проведения в текущем году очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также ряда мероприятий экономической направленности", - проинформировали в пресс-службе МИД.

Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко 27 марта провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Болгарии в Беларуси Ангелом Ганевым. Дипломат вручил аналогичное поздравительное послание Ради Найденова в адрес руководителя белорусского внешнеполитического ведомства.

Дипломатические отношения между Беларусью и Болгарией установлены 26 марта 1992 года.