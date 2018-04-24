Попытка ограбления в Ширване: Пострадала кассирша - ВИДЕО

2018-04-24 11:55 | www.oxu.az | 6

Появилась видеозапись нападения на магазин в Ширване.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA TV, инцидент произошел 22 апреля вечером в одном из маркетов города Ширван.

Грабитель, вошедший в магазин под видом покупателя, ударил продавца Фарида Мехтиева 1994 года рождения и кассиршу Айнуру Гамидову 1979 года рождения бутылкой по голове. Не сумев забрать деньги из кассы, преступник вынужден был ретироваться.

Оба пострадавших с черепно-мозговой травмой были доставлены в травмотологический отдел Ширванской городской больницы.

О произошедшем сообщили в полицию. При просмотре записи с камеры видеонаблюдения в магазине было установлено, что преступников было двое. Один из них стоял «на шухере» у входа в магазин.

В настоящее время для задержания данных лиц проводятся оперативно-розыскные мероприятия.