Начался суд над Эльдаром Махмудовым

2018-04-24 12:08 | www.oxu.az | 7

В Ясамальском районном суде во вторник начался суд по иску признанного потерпевшим по «Делу МНБ» Матлаба Мустафаева против бывшего министра нацбезопасности Эльдара Махмудова.

Как сообщает Oxu.Az, на процессе под председательством судьи Сардара Мехралиева ответчик Э.Махмудов не присутствовал.

Один из присутствующих в зале представился как шурин Э.Махмудова. Он сказал, что об иске против экс-министра они узнали 23 апреля.

По его словам, Э.Махмудов прописан по одному адресу с дочерью.

Он попросил создать условия для ознакомления с делом и явки на суд вместе с представителем.

Позднее истец М.Мустафаев подал ходатайство с просьбой передать дело Насиминскому районному суду. Он сообщил, что указанное вторым ответчиком министерство финансов находится в Насиминском районе:

«Если дело не будет передано Насиминскому районному суду, пусть дело рассматривается в Ясамальском районном суде с участием ответчика Э.Махмудова».

Суд удовлетворил ходатайство, принято решение о присутствии на суде ответчика Э.Махмудова.

Подготовительное заседание суда назначено на 3 мая.