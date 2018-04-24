До конца льготной кампании Kapital Bank осталось 6 дней!

2018-04-24 11:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - До конца льготной кампании Kapital Bank осталось всего шесть дней, сообщает банк во вторник.

Как сообщалось ранее, Kapital Bank проводит акцию по предоставлению льготного кредита клиентам, обращающимся в банк за кредитом в первый раз. В рамках акции, все клиенты, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получат скидку по годовой процентной ставке четыре процента и бесплатную карту BirKart в подарок.

Комиссия по кредиту составляет ноль процентов. А кредиты до 8 500 манатов могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 30 апреля 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.