В Грузии совершено вооруженное нападение на дом азербайджанской семьи - ОБНОВЛЕНО

2018-04-24 12:16 | www.apa.az | 5

Стали известны детали вооруженного нападения на азербайджанскую семью в Грузии.

Как сообщает местное бюро АПА, ночью около 12:00 трое в масках проникли в дом семьи Аллахвердиевых.

Ударив автоматом «Калашников» Алирзу Аллахвердиева, его супругу Хагигат Аллахвердиеву и их 18-летнюю дочь Сахибу Аллахвердиеву, напавшие заперли их в отдельных комнатах.

Грабители перевернули вверх дном дом и начали искать деньги и драгоценности. Они заявили, что недавно семья продала 19 голов рогатого скота, и сейчас у них больше 20 тысяч лари. Преступная группировка унесла из дома около 5 тысяч лари, больше 10 ювелирных изделий.

По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется экспертиза в огражденном полицией доме.

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11:00

В селе Ферма Каспского района Грузии совершено вооруженное нападение на дом, в котором проживает азербайджанская семья.

Как сообщает грузинское бюро АПА, люди в масках проникли в дом утром и стали угрожать членам семьи.

Согласно информации, в результате происшествия есть раненый. В настоящее время ведется расследование.