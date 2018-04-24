Убит главарь боевиков, совершивших теракты против Азербайджана

2018-04-24 12:22 | www.oxu.az | 9

В Эчмиадзине совершено покушение на вице-председателя отдела добровольческого союза террористов «Еркрапа» 46-летнего Нвера Ованисяна.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Shamshyan.com.

Нвер Ованисян скончался накануне вечером в результате полученных ножевых ранений.

Инцидент произошел в Армавирской области Армении. В 18:50 по местному времени из медицинского центра Вагаршапат в местное отделение полиции поступил сигнал о том, что к ним привезли мужчину с колото-резаными ранами в области груди. В больницу прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, члены армянского террористического формирования «Еркрапа» совершали диверсии и теракты в Нагорном Карабахе. В 1990 году армянский террорист Монте Мелконян в качестве инструктора по разведывательно-диверсионной деятельности прибыл в Армению, где принял участие в формировании «Еркрапа» для участия в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха.

Али Мамедов

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