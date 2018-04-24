В Афганистане при нападении талибов на КПП погибли четыре полицейских

2018-04-24 11:36 | www.trend.az | 7

Четыре сотрудника полиции Афганистана погибли, трое ранены в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" после того, как они напали на КПП в восточной афганской провинции Газни, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя администрации провинции, передает РИА Новости.

Боевики напали на КПП в районе Джагату около 5.30 во вторник. По данным официального представителя администрации провинции Арефа Нури, в результате перестрелки службы безопасности ликвидировали шестерых нападавших, двое получили ранения.