ВС Турции меняют униформу

2018-04-24 11:39 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Вооруженные Силы Турции меняют униформу, пишут во вторник турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники. Сообщается, что новая военная униформа разработана по стандартам НАТО и ее отличие связано с малозаметностью для обнаружения со спутников.

Также сообщается, что новая униформа была протестирована во время военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Согласно данным СМИ, спецназ Турции также перейдет на новую униформу.

Новая военная униформа для ВС Турции разрабатывалась в течение трех лет. Ожидается, что до конца июля текущего года ВС Турции полностью перейдут на новую военную форму.

Отметим, что ВС Турции считаются вторыми по силе в блоке НАТО, после сухопутных войск США. Численность личного состава Вооружённых сил Турции, не считая резервистов, составляет 410,5 тысяч человек.

Ранее Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил, что в 2018 году ряды ВС Турции пополнятся 3761 офицерами и 5992 военнослужащими младшего командного состава.