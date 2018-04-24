Госкомиссия: У членов семей пропавших без вести во время карабахского конфликта берутся анализы ДНК

2018-04-24 12:35 | www.apa.az | 8

«Генеральная Прокуратура, Военная Прокуратура, Министерство внутренних дел и упраздненное Министерством национальной безопасности возбудили более 600 уголовных дел в связи с терактами, совершенными Арменией в отношении Азербайджана».



Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель руководителя Рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов во время конференции на тему «Главной угрозой регионального развития и сотрудничества является политика агрессии и государственного террора Армении». По его словам, проводимая Арменией шовинистская политика угрожает региональному развитию: «Армянские агрессоры проводили в отношении азербайджанского народа политику этнической чистки, как в начале, так и в конце 20 века. Было оккупировано 20 процентов азербайджанских земель, в результате нагорно-карабахского конфликта пропали без вести 3875 человек».

Напомнив, что армянскому террору более ста лет, Э.Самедов отметил, террористическая организация ASALA убивала турецких дипломатов в различных странах и городах.

Сотрудник Госкомиссии отметил, что по вопросу дальнейшей судьбы пропавших без вести граждан Азербайджана ведется тесное сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста: «Берутся образцы ДНК у членов семьи, близких родственников пропавших без вести для проведения в будущем эксгумации и идентификации. Образцы ДНК также хранятся в больнице Службы государственной безопасности (СГБ)».



Сотрудник Института Кавказоведения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Гасым Гаджиев сказал, что в кавказском регионе никогда не было армянского государства: «Армянское государство создано фальшивым путем. Это государство – гнездо терроризма».



Мероприятие продолжилось выступлениями.



Отметим, конференция была организована СГБ, Государственной Комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших, Национальным советом молодежных организаций Азербайджана.