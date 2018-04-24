Азербайджанцы перестали болеть корью

2018-04-24 12:39 | www.oxu.az | 5

В последние годы в Азербайджане не было зарегистрировано случаев заболевания корью.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афаг Алиева.

Она сообщила, что в других постсоветстких и европейских странах бушует корь, но в Азербайджане случаев этой болезни не было зарегистрировано:

«К примеру, одна из этих европейских стран - Украина. В настоящее время в этой стране корью болеют довольно большое количество людей. Причина в том, что там не осуществляют прививание.

Как врач, рекомендую родителям, отправляющимся в эти страны, по возвращении прививать своих детей. В противном случае заболевший ребенок может стать носителем этого тяжелого инфекционного заболевания».

А.Алиева отметила, что некоторые азербайджанские родители боятся прививать своих детей:

«Одна из основных проблем - страх родителей перед прививками. Такие родители верят россказням в интернете и боятся делать прививки своим детям».

Эльвин Пашазаде

