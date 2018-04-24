Государственный секретарь Казахстана назвала отношения с Россией примером добрососедства

2018-04-24 11:54 | www.trend.az | 7

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова встретилась с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным, передает во вторник МИА «Казинформ».

В ходе встречи Госсекретарь подчеркнула, что на современном этапе отношения Казахстана и России служат ярким примером добрососедства, основанного на доверии и взаимопонимании. В их основе добрые взаимоотношения лидеров двух государств.

«Добро пожаловать в Астану, поздравляю вас с новой миссией, с назначением чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане. В прошлом году, как вы знаете, мы отметили 25-летие наших дипломатических отношений, состоялся ряд мероприятий, мы к этой дате подошли с большими результатами. Между нашими странами сложились тесные взаимоотношения. Главы наших государств тесно общаются, ожидаем в мае встречу наших президентов, ну и ряд серьезных телефонных разговоров был, в которых Главы наших государств обсудили важные вопросы», - сказала Гульшара Абдыкаликова в своем приветственном слове.

Она также добавила, что между странами развивается интенсивный политический диалог, выстроены тесные экономические связи. Большим содержанием наполнено сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах.