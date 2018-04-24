МИД Азербайджана: Для урегулирования карабахского конфликта мы готовы продолжать переговоры с здравомыслящими политическими силами Армении

2018-04-24 12:49 | www.apa.az | 7

После ухода из власти военного режима диктатуры, возглавляемого Сержем Саркисяном, мы надеемся на то, что к власти в Армении придут здравомыслящие политические силы.

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос о том, как повлияет на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта смена власти в Армении.

По его словам, в результате проводимой режимом Саркисяна политики, сделавшей армянский народ пленником страха войны, достичь продвижения в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта до сегодняшнего дня не удалось: «Истерические заявления представителей режима Саркисяна о концентрации азербайджанской военной техники и живой силы на линии соприкосновения войск не отражают действительности и основываются на прошлогодней информации. Здесь главная цель – ввести общество в заблуждение. Но факт состоит в том, что нахождение армянских войск на оккупированных азербайджанских землях все еще угрожает миру и стабильности в регионе. Чтобы устранить риск напряженности, армянские войска должны покинуть оккупированные территории Азербайджана. Мы готовы продолжить переговоры со здравомыслящими политическими силами Армении по вопросу мирного и скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Мирное урегулирование конфликта в скором времени обеспечит установление устойчивого мира и стабильности в регионе, создание всесторонних возможностей для регионального сотрудничества. Азербайджанская Республика обеспечит территориальную целостность и суверенитет в пределах признанных на международном уровне границ».