Новый министр образования представлен коллективу

2018-04-24 12:49 | www.oxu.az | 5

Глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил коллективу нового министра образования Джейхуна Байрамова.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространило министерство.

Отметим, что Дж.Байрамов назначен министром образования распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 апреля 2018 года. До этого назначения он был заместителем министра образования и исполнял обязанности министра после того, как эту должность покинул Микаил Джаббаров (ныне министр налогов).