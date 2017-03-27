Армия Кении ликвидировала 31 боевика группировки "Аш-Шабаб" на юге Сомали

2017-03-27 16:52 | www.trend.az | 3

Вооруженные силы Кении в результате рейдов на две базы террористической организации "Аш-Шабаб" в Сомали ликвидировали 31 боевика, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, операция была проведена в регионе Джубаленд на юге Сомали.

"Наземные войска действовали при поддержке вертолетов и артиллерии", — приводит агентство заявление ВС Кении. Также сообщается, что в ходе операции кенийские военные захватили оружие боевиков.

Кенийские военные действуют в Сомали под руководством миротворческой миссии Африканского союза (AMISOM).

"Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.