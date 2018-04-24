В Милли Меджлисе принят новый законопроект «О профессиональном образовании»

2018-04-24 13:08 | www.apa.az | 6

В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение законопроект «О профессиональном образовании».

Как сообщает АПА, председатель Комитета по науке и образованию Иса Габиббейли сказал, что были учтены некоторые сделанные во время предыдущего чтения предложения в связи с проектом, внесены технические изменения.

И.Габиббейли отметил, что после второго чтения над проектом была проведена работа по усовершенствованию, некоторые моменты в документе были уточнены: «Похожие моменты были систематизированы, в целом проект отражен более точно с правовой точки зрения. Считаю, что этот проект придаст стимул развитию профессионального образования в Азербайджане».

Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.