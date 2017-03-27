Москва запросила в СБ ООН спецбрифинг по ситуации в Мосуле

2017-03-27 16:55 | www.trend.az | 3

Москва запросила в СБ ООН спецбрифинг в связи с сообщениями о гибели мирных граждан при бомбардировке Мосула. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Сегодня мы в Совете Безопасности ООН запросили специальный брифинг, - сказал он. - Не думаю, что Совбез сможет единым голосом высказаться по поводу того, что произошло, но, тем не менее, мы свои вопросы зададим, свои призывы озвучим".

О действиях коалиции

Лавров также заявил, что Москва выступает за освобождение иракского города Мосул, но действия коалиции США должны носить выверенный характер.

"Во-первых, мы с самого начала операции по освобождению Мосула внимательно следили за тем, как она идет. Потому что помнили, как на нас наседали некоторые западные коллеги, когда проходила операция по освобождению Восточного Алеппо, - сказал Лавров. - А Мосул - это гораздо большая агломерация, нежели Восточный Алеппо".

"Когда наши предчувствия стали подтверждаться и все больше и больше стало гибнуть гражданских лиц в ходе этой операции, мы неоднократно за последний месяц привлекали к этому внимание в СБ ООН, - отметил министр. - Трагедия в Мосуле 17 марта, когда было убито более 200 мирных жителей, конечно, стоит особняком в силу своих масштабов, и что бомбежки продолжались несколько часов".

"Если за несколько часов невозможно было убедиться, что ты наносишь удары по этим целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием", - обратил внимание глава МИД РФ.

Москва, подчеркнул он, заинтересована в том, чтобы Мосул был освобожден от террористов. "Чтобы действия коалиции носили все-таки выверенный характер, - сказал Лавров. - Мы в Восточном Алеппо предприняли инициативу, которая помогла спасти многие жизни, когда был организован коридор для выхода всех боевиков, включая состоящих в террористических группировках. Многие воспользовались этой возможностью и сделали не столь необходимым применение вооруженной силы для освобождения этой части города".

"Рассчитываем, что такой же корректный, осторожный, ответственный подход будет проявляться и в дальнейших действиях коалиции в Мосуле", - заявил глава МИД РФ.