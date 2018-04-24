Азербайджан возглавил экспертную группу по е-торговле ООН

2018-04-24 15:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Заместитель исполнительного директора Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Азер Байрамов, избран председателем межправительственной экспертной группы по электронной торговле и цифровой экономике ООН, сказали Trend во вторник в Госфонде.

Выборы прошли на минувшей неделе в Женеве в ходе прошедшего 18-20 апреля заседания межправительственной экспертной группы, в работе которой наряду с представителями госструктур более 100 стран, приняли также участие представители таких крупных компаний как Alibaba Group, Google, eBay и др.

На открытом голосовании Байрамов был избран председателем группы и эту должность он возглавит в течение одного года.

Обязанности межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике были согласованы Советом по торговле и развитию пятого апреля 2017 года, а ее первая сессия состоялась четвертого-шестого октября 2017 года в Женеве.

Ранее на первом пленарном заседании (четвертого октября 2017 года) межправительственная группа экспертов по электронной торговле и цифровой экономике избрала своим председателем Шамима Ахсана (Бангладеш), а Нагву аш-Шенауи (Египет) и Тааво Лумисте (Эстония) заместителями председателя.